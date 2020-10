PSG aplica goleada ao Angers

Campeões franceses venceram por 6-1 no arranque da sexta jornada

O Paris Saint-Germain somou a quarta vitória seguida na Liga francesa, com uma goleada por 6-1 na receção ao Angers, e subiu provisoriamente ao segundo lugar da prova, no jogo que abriu a sexta jornada.

Os tricampeões franceses abriram o marcador logo aos sete minutos, com um grande golo do italiano Alessandro Florenzi, e dilataram-no com um bis do brasileiro Neymar, aos 36 e 47, antes de o costa-marfinense Ismael Traoré reduzir para os visitantes, aos 52.

Contudo, os parisienses responderam de imediato, através do alemão Julian Draxler, aos 57 minutos, e concluíram a goleada com tentos de Idrissa Gueye, aos 71, e Mbappé, aos 84.

A formação comandada por Thomas Tuchel chegou ao quarto triunfo seguido na Ligue 1, após as duas derrotas no arranque, com Lens e Marselha, e subiu ao segundo posto, com 12 pontos, menos um do que o líder Rennes, que no domingo recebe o Reims.

Logo atrás do PSG, e com menos um jogo, surgem Lille, com 11 pontos, Montpellier, Saint-Étienne, Mónaco e Lens, todos com dez.