PSG anuncia dois casos de covid-19 e estima tempo de paragem de Neymar

Neymar vai voltar de lesão mais tarde do que o inicialmente previsto. Thilo Kehrer e Dina Ebimbe estão infetados com covid-19.

No boletim clínico do PSG continua a figurar Neymar, mas o tempo de paragem foi aumentando. De acordo com os parisienses, espera-se que o regresso aos treinos do avançado aconteça daqui a "quatro ou cinco semanas", ou seja, no final de janeiro. Inicialmente, o clube previu que o brasileiro voltaria a meio do mês em questão.

Neymar lesionou-se no tornozelo esquerdo, a 28 de novembro, frente ao Saint-Étienne.

Além desta informação, o PSG comunicou que Thilo Kehrer e Dina Ebimbe testaram positivo à covid-19 e estão em isolamento. "Por precaução", Leandro Paredes também foi colocado em isolamento.

Juan Bernat, Colin Dagba, Layvin Kurzawa e Julian Draxler continuam a recuperar de lesão.

Os parisienses defrontam o Lorient esta quarta-feira. Danilo e Nuno Mendes foram convocados.