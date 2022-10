"PSG? Al-Khelaifi é uma marioneta que foi ali posta. Ninguém o respeita"

Al-Khelaifi, dono do PSG

Antigo jogador do emblema parisiense deixa duras críticas à gestão de Nasser Al-Khelaifi.

O PSG praticamente tem dominado o futebol francês nos últimos anos, mas, no que às competições europeias diz respeito, tal domínio não se tem verificado.

Jérôme Rothen, antigo jogador do emblema parisiense, em declarações no seu podcast "Rothen s"enflamme, deixou duras críticas à gestão de Nasser Al-Khelaifi, que chegou ao clube em 2011.

"Já está no PSG há dez anos e a sua gestão tem sido um desastre, seja relativamente a jogadores, seja a treinadores, diretores desportivos... E agora continua. Soubemos que Luís Campos está muito irritado com a situação atual [do clube]", começou por afirmar.

"Nasser [Al-Khelaifi] é o responsável, não se pode esconder. Nunca fala, nunca faz nada. Na minha carreira, tive a sorte de conhecer grandes presidentes como Jean-Louis Campora [Mónaco]. Sabias que quando entravas no escritório dele, havia respeito e autoridade. Quando ele entrava no balneário, não se ouvia o barulho de uma mosca", continuou, antes de concluir:

"Al-Khelaifi é uma marioneta que foi ali posta há uns anos, quando os cataris chegaram ao PSG. Ninguém o respeita."