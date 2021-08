PSG, ainda sem Messi, vence em Brest e isola-se no topo da Ligue 1

Mbappé e Di María marcaram na vitória do PSG diante do Brest esta sexta-feira.

O PSG, ainda sem algumas das principais figuras, isolou-se esta sexta-feira provisoriamente na liderança da Liga francesa de futebol, ao vencer por 4-2 em casa do Brest, no jogo que abriu a terceira jornada da prova.

Sem Lionel Messi, Neymar ou Sergio Ramos, os parisienses colocaram-se na frente através do espanhol Ander Herrera, aos 23 minutos, e dilataram a vantagem por Kylian Mbappé, aos 36, antes de Franck Honorat reduzir para a formação da casa, aos 42.

No segundo tempo, Idrissa Gueye afinou a "mira" de longe e fez o terceiro do PSG, aos 73 minutos, só que Steve Mounie relançou novamente as esperanças do Brest, aos 85, e deixou tudo em aberto para os instantes finais.

Contudo, o recém-entrado Angel Di María, lançado desde o banco de suplentes - de onde não saiu o internacional português Danilo Pereira -, precisou de apenas nove minutos em campo para consumar o triunfo do PSG, com um "chapéu" perfeito sobre o guarda-redes Marco Bizot, aos 90.

A formação comandada por Maurício Pochettino assumiu a liderança isolada da 'Ligue 1', com nove pontos, mais três do que Angers e Brest, que jogam no domingo, enquanto o Brest averbou o primeiro desaire, após dois empates, com Lyon e Rennes.