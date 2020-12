PSG ainda não apresentou novo treinador, mas garantem que já tem um reforço na mira

Mauricio Pochettino ainda não foi oficializado, mas o Le Parisien garante que tem um grande alvo definido.

Mauricio Pochettino ainda não foi oficializado como sucessor de Thomas Tuchel no PSG, mas, segundo o Le Parisien, está já planificar os próximos tempos no clube e até já tem uma lista de reforços, entre eles o de Messi.

O craque argentino é o alvo principal para a próxima época, tendo em conta que o seu contrato com o Barcelona expira no fim da atual e já este verão ameaçou com a saída. Face à gestão do então presidente Josep Maria Bartomeu, Messi chegou mesmo a solicitar a rescisão do contrato, mas, face à ameaça de uma batalha jurídica nos tribunais, manifestou intenção de não renovar.

O jornal Le Parisien recorda ainda a admiração comum entre Pochettino e Messi, tendo este último sugerido o nome do treinador para suceder a Ernesto Valverde no banco do Barça em janeiro deste ano. Além de Pochettino, o PSG conta com outro trunfo: Neymar quer voltar a jogar com La Pulga, reeditando um sociedade que teve sucesso na Catalunha.