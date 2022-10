PSG acusado de criar perfis falsos nas redes sociais para descredibilizar jogadores

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG

O jornal online francês Mediapart avança que o PSG ordenou que fossem lançadas críticas na direção de Kylian Mbappé quando o avançado francês estava a ponderar rumar ao Real Madrid.

O jornal online francês Mediapart acusa esta quarta-feira o PSG de criar perfil falsos nas redes sociais com o objetivo de descredibilizar jornais, presidentes de clubes adversários e até jogadores da própria equipa.

A fonte assegura que o campeão francês contratou uma agência externa para criar um "exército digital" no Twitter, pronto a denegrir nomes considerados "inimigos" da direção parisiense.

O próprio Mediapart terá sido alvo deste tipo de ataques, tal como o jornal L'Équipe e ainda um adepto do Rennes que teve uma altercação com Neymar após a final da Taça de França da temporada 2018/19, em que o PSG foi derrotado nas grandes penalidades (6-5), após empate 2-2 ao fim de 120 minutos.

Kylian Mbappé também foi alegadamente descredibilizado por contas falsas, a mando do PSG, quando esteve indeciso entre renovar com o conjunto parisiense ou rumar ao Real Madrid no final da época passada, acabando por preferir a primeira opção em junho.

A investigação assemelha-se bastante a um caso anterior que envolveu o Barcelona, acusado em 2020 de contratar uma empresa para fazer publicações no Facebook e no Twitter defendendo o seu presidente da altura, Josep Bartomeu, e atacando opositores, ex-jogadores e até nomes como Lionel Messi.