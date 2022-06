PSG abre a porta de saída a Neymar e há quem diga: "Tem de ir para o Chelsea"

Brasileiro tem contrato até 2025, mas estará fora dos planos do PSG.

Neymar parece cada vez mais perto da porta de saída do PSG. O jornal "El País" garante esta terça-feira que o campeão francês tem interesse numa saída do craque brasileiro e terá mesmo já entrada em contacto com o pai do jogador, informando que não faz parte dos planos para o futuro.

Em Recife, durante um evento, Thiago Silva comentou estes rumores em torno do compatriota e companheiro de seleção. "Tem de ir para o Chelsea. Se acontecer, vai ser o melhor possível. Ele dispensa comentários. Até ao momento, não sei de nada, mas espero que se concretize", atirou.

Neymar tem contrato até 2025 com o PSG e, a julgar pelas informações, apenas estaria na disposição de sair caso receba os vencimentos a que tem direito e que, tudo somado, rondará os 200 milhões de euros.

Mais: segundo a notícia, Mbappé exigiu, aquando a renovação contratual até 2025, a saída de Neymar, tendo em conta o pouco profissionalismo evidenciado.