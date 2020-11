Próximo treinador do Flamengo já está no Rio de Janeiro para assinar

Rogério Ceni sucede a Domènec Torrent ao leme do emblema rubro-negro.

Tudo acertado no que toca à sucessão de Domènec Torrent no comando técnico do Flamengo. Ao contrário do que sucedeu após a saída de Jorge Jesus, o clube do Rio de Janeiro agilizou o processo e já garantiu Rogério Ceni como novo treinador.

O antigo guarda-redes, figura histórica do futebol brasileiro, já se encontra, inclusivamente, no Rio de Janeiro e vai assinar contrato na tarde desta terça-feira, segundo o Globoesporte.

O vínculo entre as partes deverá ser válido até ao final de 2021, altura em que termina o mandato do presidente do Mengão, Rodolfo Landim.

Ceni, de 47 anos, cumpriu toda a carreira de futebolista no São Paulo, clube que também orientou já como técnico. Seguiu-se o Fortaleza, intercalado por uma breve passagem pelo Cruzeiro.