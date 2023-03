"Próximo selecionador? Temos no Brasil treinadores com capacidade e disponíveis"

Redação com Lusa

Tite deixou o comando da seleção brasileira após o Mundial'2022 e ainda não foi anunciado o sucessor.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mantém em aberto a possibilidade de contratar um treinador brasileiro para substituir Tite como selecionador nacional, disse esta sexta-feira Ricardo Gomes, coordenador técnico da equipa canarinha.

"A direção da CBF está aberta [a várias possibilidades] e o que valoriza acima de tudo é a competência. Temos no Brasil treinadores com capacidade e disponíveis" para assumir o comando da seleção, assinalou Ricardo Gomes, antigo futebolista do Benfica e internacional brasileiro.

Tite deixou o comando da seleção brasileira após a eliminação nos quartos de final do Mundial'2022, frente à Croácia (derrota no desempate por grandes penalidades), e o cargo está a ser exercido de forma interina por Ramon Menezes, que em janeiro se sagrou campeão sul-americano de sub-20.

Ricardo Gomes desvalorizou as notícias que apontam para a contratação de um treinador estrangeiro para liderar a seleção recordista de títulos mundiais, com cinco troféus conquistados, assinalando que no Brasil há vários técnicos "que cumprem os requisitos necessários".

Com a saída de Tite, vários nomes estrangeiros têm sido apontados ao comando do escrete, como o italiano Carlo Ancelotti, o francês Zinedine Zidane e até mesmo o português Abel Ferreira, que atualmente lidera o Palmeiras.