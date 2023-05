Declaração curiosa de Pep Guardiola, treinador do Manchester City. Tricampeão inglês ainda não marcou e perdeu sempre no novo estádio dos spurs

O Manchester City está próximo de conquistar um inédito triplete. Assegurada a Premier, o tricampeão inglês está a duas vitórias de juntar Taça e Champions, mas Pep Guardiola já tem objetivos futuros em mente.

"Próximo passo a seguir ao triplete? Marcar um golo em casa do Tottenham", respondeu o catalão, em declarações à Sky Sports.

Ora, a frase do treinador do Manchester City tem razão de ser. Os citizens não marcaram e perderam sempre no novo estádio do Tottenham. São cinco jogos, outras tantas derrotas, nenhum golo marcado e sete sofridos.