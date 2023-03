"Próximo capitão da França? Kylian Mbappé é um ótimo comunicador..."

Declarações de Didier Deschamps, selecionador francês, em conferência de imprensa.

Haverá homenagem aos jogadores que anunciaram recentemente a retirada da seleção (Benzema, Lloris, Varane, Matuidi, Mandanda)? "Está planeada, não sou eu quem gere isso. É um pedido da Federação e teremos de o fazer por estes jogadores de forma adequada, mas sem perturbar um jogo. Quem virá? Eu não tenho a resposta, não depende de mim".

Varane retirou-se da França aos 29 anos: "Ninguém está aqui no seu lugar. Eu tento colocar-me na sua posição. Ele suficientemente atencioso e composto e não toma uma decisão como esta de um dia para o outro. Não é algo que me agrade, mas é a situação coletiva que torna possível tomar esta decisão. Eu respeito-a. Há requisitos no futebol de alto nível. Tudo depende da idade em que se começa. Há a noção de responsabilidade, mas a sua situação privada também pesa. As exigências conduzem ao cansaço físico ou psicológico. Cada jogador tem um percurso profissional diferente, uns continuam até aos 40 anos, mas para outros pode ser mais complicado".

Com a retirada de Lloris, quem será o número 1 da França? "A posição número 1 será para Mike Maignan. Terei discussões sobre isso. Haverá uma hierarquia, o que é importante".

Lloris também era o capitão, quem será agora? "Essa pergunta já me foi feita. Irei utilizar estes primeiros dias para discutir com os primeiros jogadores envolvidos. Kylian [Mbappé] faz parte dessa discussão. Saberão mais na próxima vez que vos vir, na quinta-feira. Kylian Mbappé é um ótimo comunicador, mas não posso dizer mais nada, ainda não decidi. Este não é um assunto sensível. Vou tomar uma decisão, a conversa que vou ter com os jogadores vai alimentar a minha reflexão. Obviamente, não há só cinco jogadores envolvidos. Vou deixar-vos tirar os nomes que quiserem. Já pensei no assunto e vou continuar a pensar até decidir".