Provocações não afetarão relação com Mbappé: "Deixem o Messi fora disso"

Christophe Galtier acredita que a ligação entre os dois avançados não sairá beliscada após o Mundial

As celebrações da Argentina pela conquista do Mundial passaram em algumas situações de simples festejos para gozo do rival e com Mbappé como principal alvo. Dibu Martínez, guarda-redes dos argentinos, foi o mais provocador, chegando mesmo a festejar no cortejo por Buenos Aires com um boneco com a cara do avançado do PSG. O técnico dos gauleses, Christophe Galtier, acredita que as comemorações dos argentinos não vão afetar a relação entre Messi e Mbappé, duas das figuras do clube.

"Não vou comentar como as pessoas comemoram, isso é dos argentinos. Eu não tenho que lidar com o caso do guarda-redes. Eu vi o Kylian e o Leo de mãos dadas após a final. Há muito respeito entre os dois jogadores. Kylian teve uma atitude exemplar, foi dar os parabéns ao Leo e ao técnico [Lionel Scaloni]. Não é o Leo que fez aquelas comemorações, temos que deixar o Leo fora disso. Não há que misturar tudo, não preciso comentar a reação do guarda-redes. O Kylian teve uma atitude muito boa. Mostrou muita classe ao ir dar os parabéns ao Leo. É bom para o clube e para a equipa".

Mbappé já trabalha no PSG, mas Messi ainda não, pelo que se terá de esperar mais alguns dias para se perceber se a relação entre os dois avançados ficou afetada.