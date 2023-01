"Provocação a Vinícius Júnior? O que se passou é muito lamentável..."

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador merengue, após o Real Madrid-Atlético de Madrid (3-1 após prolongamento), dérbi relativo aos quartos de final da Taça do Rei.

Vitória sofrida: "Foi uma partida muito difícil. Fizemos um grande jogo e reagimos na segunda parte [ao golo inaugural de Morata]. No final, correu tudo bem".

O que disse aos jogadores no intervalo? "Não precisava de chatear-me, mas o ritmo estava baixo e sofremos com a forma como o Atlético geriu a posse de bola. Começámos a segunda parte muito bem, os adeptos empurraram-nos e no final conseguimos empatar".

O Real está vivo em todas as competições: "Esta é uma temporada demasiado exigente, mas é o que temos. Temos de sofrer, lutar e não podemos fazer nada quanto às lesões, temo-las nós e todas as equipas.

Está muito sorridente: "Estou contente, cansado e a pensar no próximo jogo".

Como reagiu Vinícius Júnior à provocação dos adeptos do Atlético? "Vinícius, como sempre, focou-se na partida e tinha vontade de jogar. O que se passou [adeptos penduraram pelo pescoço um boneco vestido com a camisola e número do jogador numa ponte] é muito lamentável, mas já pertence ao passado".