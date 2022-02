Provocação a Pickford levou a cena de pancadaria em pub: "O que ouvi foi 'braços pequenos'"

Guarda-redes do Everton envolvido em polémica, avança a Imprensa britânica.

Nova polémica com o Jordan Pickford, guarda-redes do Everton e da seleção inglesa. De acordo com a Imprensa inglesa, o guardião ter-se-á visto envolvido numa cena de pancadaria depois de ter sido provocado num pub.

De acordo com o "The Sun", Pickford terá sido chamado de "braços pequenos", palavras às quais os amigos o guarda-redes terão reagido, partindo para a agressão, algo que, ainda de acordo com as mesmas informações, o próprio guardião não fez.

"Ele [Jordan Pickford] foi provocado. Tudo o que ouvi foi "braços pequenos". Aconteceu assim que entraram, nem tiveram tempo de beber alguma coisa. O Pickford não se magoou e ele estava fora do pub assim que a pancadaria começou", conta ao "The Sun" uma testemunha que estava no local.

A cena de pancadaria, na qual uma pessoa ficou com o nariz partido, terá terminado assim que a polícia chegou ao pub, em East Boldon, South Tyneside, tendo o guarda-redes e a família deixado o local nesse momento.