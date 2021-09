Protestos dos ultras da Juve após saída de Ronaldo: "Equipa destruída e desastre perfeito"

Uma das antigas claques da "Vecchia Signora" não terá ficado agradada com a saída do craque português.

Depois de muitos rumores sobre qual seria o futuro de Cristiano Ronaldo, o internacional português que na quarta-feira continuou a bater recordes ao serviço da Seleção Nacional acabou por trocar a Juventus pelo Manchester United, regressando assim "a casa".

Quem não terá gostado da permissibilidade da direção da ",Vecchia Signora" foi uma das claques mais antigas do clube, os Vikings, que deixaram tarjas com mensagens negativas para o presidente Andrea Agnelli e um dos responsáveis pela gestão do estádio da Juve (Allianz Stadium), Alberto Pairetto.

"Equipa destruída... Agnelli e Pairetto, o desastre perfeito", podia ler-se nas imediações do estádio.

É de relembrar que a Juventus não vive um bom momento no que diz respeito ao campo desportivo, pois ainda não venceu nenhum dos jogos desde a saída de Cristiano Ronaldo: empate com a Udinese, 2-2, e derrota caseira por 1-0 com o Empoli.