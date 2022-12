Protesto: jogador iraniano simula enforcamento em festejo de golo

Meysam Tohidast marcou um golo na liga iraniana e nos festejos simulou um enforcamento, em protesto por colegas de profissão detidos ou em vias de serem executados

Amir Nasr-Azadani, jogador iraniano, foi condenado à morte por enforcamento por participar em protestos contra o governo iraniano e em defesa dos direitos das mulheres e ontem o colega de profissão Meysam Tohidast prestou-lhe uma homenagem.

Tohidast, do Sanat Naft, marcou ao Nassaji e o festejo do golo foi repleto de simbolismo, num misto de protesto e de homenagem.

Veja as imagens: