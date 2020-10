"Prostitutas? É menos arriscado do que engatar raparigas na cidade"

Revelações de Bendtner, polémico avançado dinamarquês, na autobiografia

Nicklas Bendtner, internacional dinamarquês que já foi uma grande promessa do futebol europeu, deixa várias revelações na autobiografia "Both Sides", incluindo episódios com prostitutas.

É um fenómeno comum no futebol profissional. Especialmente em Inglaterra, onde há uma grande tradição de partilhar essas histórias com a audiência", defende o jogador. "É menos arriscado do que engatar raparigas na cidade. Já ninguém se atreve a envolver-se com "civis". Especialmente quando és um futebolista famoso," justifica.

Bendtner explica que o recurso a prostitutas é feito para evitar o que diz serem "caçadoras de fortunas". "Conheço imensos incidentes a envolver prostitutas. Mas conheço também muitas histórias a envolver extorsão através das redes sociais. Estamos a falar de caçadoras de fortunas da vida noturna que querem uma f*** e depois tiram uma fotografia de ti a dormir. Com essas fotos, podem exigir coisas para manter a boca fechada. E fazem-no mesmo", atira.

Bendtner, hoje com 32 anos, passou, além de Arsenal, por Sunderland, Juventus, Wolfsburgo, Nottingham Forest, Rosenborg e Copenhaga. Representa atualmente o Tarnby, da Dinamarca.