Prossegue a polémica: Alaba responde ao presidente do Bayern e lembra "bofetada"

Defesa austríaco não deverá renovar contrato, deixando o clube de Munique a custo zero.

O contrato de David Alaba expira no final da presente temporada e não deverá ser renovado. Esta foi a conclusão tirada da entrevista concedida pelo presidente do Bayern, Herbert Hainer, que revelou que o clube retirou a proposta de prorrogação do vínculo do austríaco, alegando que as partes não chegaram a acordo nos valores em questão.

Ora, na segunda-feira, o defesa de 28 anos foi o jogador escolhido para falar na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta terça com o Salzburgo e, inevitavelmente, abordou o tema da polémica. E fê-lo sem rodeios.

"O respeito e apreciação que eu esperava quando começaram as negociações não foram na direção certa. E continuou assim. Depois da segunda ou terceira conversa, recebi uma chamada, em que perguntaram se eu poderia considerar uma saída por troca com alguém. Então foi aí que disse: isso é uma bofetada na cara", começou por contar Alaba, manifestando desagrado com o facto de alguns pormenores das negociações com o Bayern terem sido revelados pela imprensa:

"Já disse isto várias vezes: gostava que os assuntos internos se mantivessem internos. (...) Posso assegurar que os valores que adiantaram não são verdadeiros. Também fiquei desapontado e magoado pela Direção não ter negado nada, mas nunca pedi os valores que foram revelados nos media", rematou o internacional austríaco.