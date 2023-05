Proprietário do Leeds responde a adepto: "Sou responsável por esta merda"

Após ter sido goleado pelo Bournemouth (1-4), somando a quinto jornada consecutiva sem vitórias na Premier League, Andrea Radrizzani respondeu a uma mensagem enviada por um adepto, admitindo que a situação do clube inglês é "inaceitável" e assumindo a responsabillidade.

A atravessar a terceira temporada consecutiva na Premier League, após 16 anos de ausência do principal escalão inglês, o Leeds encontra-se em sério risco de regressar ao Championship na próxima época.

Com a goleada sofrida em casa do Bournemouth (1-4), no domingo, naquele que foi o quinto jogo seguido sem vitórias no campeonato inglês, o clube de Elland Road ocupa a 16.ª posição da tabela, com os mesmos 30 pontos do Nottingham Forest (17.º) e apenas um de vantagem sobre a zona de despromoção.

Em reação à situação drástica da equipa, comandada atualmente pelo espanhol Javi Gracia, que sucedeu a Jesse Marsch e Michael Skubala, um adepto do Leeds decidiu contactar Andrea Radrizzani, proprietário italiano do clube, enviando-lhe uma mensagem: "Não acredito estiveste tão mal, Andrea".

Radrizzani não ficou indiferente à mensagem, admitindo que a situação do clube inglês é "inaceitável" e assumindo a responsabillidade pela crise que atravessa.

"Estou devastado. Sou responsável por esta merda. Inaceitável, vocês não merecem isto. Ridículo", respondeu o dirigente, com o adepto a ter publicado uma captura de ecrã da conversa nas redes sociais.

Na 35.ª jornada da Premier League, o Leeds vai visitar o líder Manchester City, num jogo marcado para sábado, às 15h00.