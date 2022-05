Recusada proposta de de 5 mil milhões de euros para compra do Chelsea

Stamford Bridge, casa do Chelsea

Jim Ratcliffe, adepto dos blues, não desiste, ainda assim, de adquirir o clube londrino, que continua à espera de um comprador, depois da venda por parte de Roman Abramovich

A proposta de Jim Ratcliffe, adepto dos blues e dono da petroquímica INEOS, pelo Chelsea, no valor de cinco mil milhões de euros, foi recusada.

De acordo com o The Telegraph, o bilionário inglês, de 69 anos, não desiste e vai à procura de segunda proposta para tentar adquirir o clube do qual é adepto.

De acordo com informações avançadas na imprensa inglesa, cerca de dois mil milhões seriam investidos no plantel da equipa principal e em Stamford Bridge.

"Fizemos uma oferta esta manhã. Somos a única oferta britânica. As nossas razões são simples: tentar criar um bom clube em Londres", referiu Ratcliffe, no momento de apresentar a proposta.