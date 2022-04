Promete ser um dos grandes nomes do mercado e terá proposta de 100 milhões de euros

Internacional nigeriano do Nápoles, Victor Osimhen, terá a porta da Premier League aberta.

Victor Osimhen, jogador do Nápoles, poderá vir a ser um dos grandes nomes do mercado de transferências de verão. De acordo com o jornal "La Repubblica", haverá mesmo uma proposta de 100 milhões de euros em cima da mesa.

Segundo as mesmas informações, o internacional nigeriano tem porta aberta na Premier League, tendo a proposta acima referida sido apresentada pelo Manchester United, mas o avançado de 23 anos também terá Arsenal e Newcastle na lista de interessados.

Ainda de acordo com o "La Repubblica", o jogador estará interessado na "aventura inglesa", sendo reduzidas as hipóteses de permanecer no emblema napolitano.