Promessa japonesa deixa o Real Madrid mas continua na La Liga

Takefusa Kubo, de 21 anos, é reforço da Real Sociedad, que adquiriu metade do seu passe por seis milhões de euros, segundo a Imprensa local

A Real Sociedad, na noite desta segunda-feira, anunciou a contratação em definitivo de Takefusa Kubo, extremo de 21 anos que deixou o Real Madrid sem ter feito qualquer jogo oficial pelo clube.

De acordo com a Imprensa local, o emblema basco vai pagar seis milhões de euros por metade do passe do japonês, que assinou um contrato válido por cinco temporadas.

O Real Madrid salvaguarda um direito de preferência por Kubo durante os próximos cinco anos, para além dos restantes 50% do passe do promissor extremo, autor de dois golos e duas assistências em 31 partidas disputadas em 2021/22 no Maiorca, onde esteve cedido pela segunda vez na curta carreira.

Com parte da formação realizada no Barcelona, Kubo chegou ao Real Madrid em 2019, proveniente dos compatriotas do FC Tokyo. Com a estreia pela equipa principal dos merengues a nunca ter acontecido, o extremo foi ganhando experiência na La Liga por via de constantes empréstimos: Maiorca (duas vezes), Villarreal e Getafe.