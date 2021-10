Promessa do Milan tem 13 anos e leva 485 golos em 89 jogos: veja alguns deles

Francisco Camarda joga no escalão sub-15 do Milan.

É verdade que nem todos aqueles que conseguem destaque nos estágios de formação conseguirão destaque nas equipas profissionais. Porém, não há como negar que os números de Francisco Camarda, jovem avançado do Milan, com apenas 13 anos, sejam impressionantes.

O jovem já marcou 485 golos em 89 jogos com a camisola da equipa italiana. Ele joga no escalão sub-15 e está a cumprir a quinta temporada no clube.

Alguns dos golaços já se tornaram virais nas redes sociais. Confira abaixo algumas das "pinturas" da jovem promessa do futebol italiano.