Promessa do Manchester United passou pelo Atlético: "Tornou-se problemático..."

Garnacho com a camisola do Manchester United

Antigo treinador do jovem avançado lembra comportamentos incorretos.

Alejandro Garnacho é atualmente uma das grandes promessas do Manchester United, clube onde chegou em 2020/21, após passar pelos escalões de formação do Atlético de Madrid. O jogador de 18 anos trabalhou com Jesús Adolfo Marcos, técnico dos escalões colchoneros que foi chamado para lidar com o avançado, então com comportamentos menos corretos.

"Eles queriam que eu treinasse o melhor jovem jogador do clube. Essa era a minha missão e, ao mesmo tempo, o meu maior desafio", afirmou à imprensa inglesa. "O Alejandro era um menino de rua, de um bairro de Getafe, e de imediato decidimos transferi-lo para o hotel da Academia, porque não era um bom aluno. Ele era mais esperto do que os outros, mas tornou-se problemático. Era um malandro e criou problemas dentro do hotel", lembrou.

Jesús Adolfo Marcos conta como Garnacho, então com 15 anos, quebrava as regras. "Ele trazia escondido comida para o quarto, doces e outras coisas. Escondia o telefone e ficava ligado de noite até tarde. Ele também foi o primeiro do seu grupo a quebrar as regras."

Na estreia com o novo treinador, foi substituído ao intervalo e a reação surpreendeu. "Toda a equipa técnica esperava uma reação negativa, reclamações ou indisciplina, mas foi o contrário. Alejandro reagiu com incrível maturidade, não reclamou e trabalhou muito a semana toda. Ele é um rapaz esperto, que sabia que estava errado e não tinha motivos para ficar com raiva. Ele tem aquela coisa que caracteriza jogadores especiais: eles podem ser rebeldes", apontou.

Garnacho leva quatro golos e outras tantas assistências pelo United esta temporada, me 27 jogos realizados.