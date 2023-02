Promessa do Barcelona revela: "Quero ficar aqui muitos, muitos anos"

Álex Baldé tem entrado nas contas de Xavi. Intenção passa pela continuidade em Camp Nou

Álex Baldé, lateral canhoto, de apenas 19 anos, está a ser uma das agradáveis surpresas da época do Barcelona. Escolhido muitas vezes para o onze titular, o lateral quer retribuir a confiança dos responsáveis catalães.

"Barcelona reuniu-se com o meu empresário e tenho a certeza: quero ficar aqui muitos, muitos anos. Cheguei com 7 anos e quero ficar por aqui no meu futuro", explicou.

Colocado, por vezes, à direita, devido a falta de opções, Baldé tem merecido a confiança de Xavi, com 25 partidas já realizadas em 2022/2023, 18 delas a titular.