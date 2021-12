Promessa do Barcelona entre os conselhos de Messi e a camisola de Ronaldo

Pedri venceu o prémio Golden Boy de 2021.

Pedri, grande promessa do Barcelona e do futebol espanhol, falou ao jornal italiano "Tuttosport", depois da conquista do prémio Golden Boy, destinado ao melhor jogador sub-21. O jovem jogador de 19 anos mostrou-se honrado com a distinção atribuída pelo diário e falou de outros.

"Soube do prémio através dos meus agentes e do Barcelona. Foi uma alegria muita grande para a minha família. A minha mãe começou a chorar", lembrou o médio, que não esqueceu a ajuda de Messi, argentino agora no PSG.

"Jogar com ele era um sonho, eu tinha três anos quando ele ganhou o Golden Boy. Ele sempre será uma lenda para os adeptos do Barça e para mim é uma honra ter recebido os seus conselhos. Que jovem jogador não os quereria de um 'monstro' como ele? Ele deu-me os parabéns e disse-me para nunca desistir. Se alguém como ele te diz isso, o que podes fazer, aos 17 anos, pensando que até algumas semanas jogavas com Messi na PlayStation? Só uma coisa: obedecer. E aqui estou eu", referiu elogiando Bellingham, segundo classificado no prémio.

"Espero jogar contra ele no futuro, para lhe pedir a camisola. Já tenho muitas: Messi, Cristiano, Modric, Mbappé...", desvendou, elegendo também Gavi e Ansu, companheiros do Barcelona, como candidatos ao prémio no futuro próximo.