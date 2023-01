Promessa de Vítor Pereira poderá estar a caminho de Barcelona

O jornal Sport avança que o Barcelona está a negociar com o Flamengo o empréstimo com opção de compra do lateral direito Wesley.

O jornal catalão Sport avança esta segunda-feira que o Barcelona está em negociações com o Flamengo, orientado por Vítor Pereira, com vista a um empréstimo com opção de compra do jovem lateral direito Wesley.

O lateral brasileiro, de apenas 19 anos, estreou-se em 2021 pela equipa principal do atual campeão da Taça Libertadores, mas representou maioritariamente a equipa sub-20 do Mengão na época passada, contabilizando quatro golos e uma assistência em 28 jogos disputados.

De acordo com a fonte, a ideia do Barcelona passa por integrar Wesley na equipa secundária, que luta para subir à segunda divisão espanhola.