Promessa de 15 anos de Abel no centro de nova guerra entre Real e Barcelona

Endrick tem sido um dos destaques da Copinha

A Copinha continua a trazer para a ribalta vários talentos do futebol brasileiro e o mais recente a deixar a imprensa espanhola atenta é Endrick, que já estará a ser mesmo seguido por Real Madrid e Barcelona.

A FIFA não permite contratações por parte dos clubes antes dos 18, mas os dois grandes clubes do futebol espanhol já estão no terreno, no sentido de perceber a melhor forma de garantir o futuro e um atleta que leva cinco golos na maior competição de formação do futebol canarinho.

Nos últimos anos, o Real Madrid, com Rodrygo, Vinícius e Reinier, e o Barcelona, com Neymar, têm tantado garantir os talentos brasileiros o mais cedo possível.