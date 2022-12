Promessa brasileira convenceu e Real Madrid vai exercer opção de compra

Vincius Tobias, lateral direito de apenas 18 anos, foi emprestado pelo Shakhtar Donestsk ao Real Madrid, que salvaguardou uma opção de compra de cerca de dez milhões de euros.

O jornal Marca avança esta quinta-feira que o Real Madrid vai exercer a opção de compra contemplada no empréstimo de Vinicius Tobias, que custará à volta de dez milhões de euros aos cofres merengues.

O jovem lateral direito brasileiro, de apenas 18 anos, foi emprestado por duas temporadas pelo Shakhtar Donetsk, somando 15 partidas disputada esta época ao serviço da equipa B do Real Madrid, que compete na terceira divisão espanhola.

As exibições terão convencido os dirigentes espanhóis de que Tobias é uma aposta segura para o futuro e, de acordo com a mesma fonte, o plano do Real Madrid passa por emprestar o lateral a uma equipa que dispute a LaLiga em 2023/24, de forma a que suba mais um patamar competitivo.