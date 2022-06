Promessa brasileira brilha nas mãos de Luís Castro e é apontada ao Real Madrid

Matheus Nascimento tem estado em foco no Botafogo.

Habituado a pagar muitos milhões no mercado de transferências por jogadores cotados, o Real Madrid é, por outro lado, um clube que aposta em jovens promessas do futebol mundial. Vinícius, Rodrygo e Fede Valverde são disso exemplo e há um nome que surge agora na órbita merengue: Matheus Nascimento.

O jovem avançado brasileiro de 18 anos é orientado por Luís Castro no Botafogo e leva já sete golos em 21 jogos no ano de 2022. Internacional pelas seleções jovens do Brasil, Matheus, segundo o jornal As, poderá ser uma aposta no sentido de substituir Benzema no futuro e daria os primeiros passos no clube ao serviço da equipa secundária, orientada por Raúl, velha gloria do Real Madrid.

Matheus, recorde-se, entrou para os minutos finais do épico jogo com o Internacional, realizado no passado domingo, e esteve na jogada que deu o 3-2 final para a formação de Luís Castro.