Promessa argentina é o segundo reforço do dia para o Tottenham

Depois do central Micky van de Ven, que chegou do Wolfsburgo, os spurs asseguraram a contratação de Alejo Veliz, jovem avançado argentino.

O Tottenham anunciou esta terça-feira a contratação do jovem Alejo Veliz, avançado argentino de 19 anos que chega do Rosario Central, tratando-se do segundo reforço dia dos spurs, depois de Micky van de Ven, central neerlandês contratado aos alemães do Wolfsburgo.

Veliz assinou um contrato válido por seis temporadas com o clube inglês, deixando o Rosario, onde se formou, numa altura em que somava 11 golos em 24 jogos disputados em 2023.

Apesar de ter sido noticiado em Inglaterra que o plano do Tottenham passava por emprestar o promissor avançado mal o contratasse, a Sky Sports assegura que será integrado na equipa principal.