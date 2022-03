Promes tem novo problema com a justiça: extremo investigado por tráfico de droga

Quincy Promes, atualmente a contas com um processo judicial relativo ao esfaqueamento do primo, está a ser investigado por tráfico de droga e participação numa organização criminosa, revela o jornal neerlandês De Telegraaf

De acordo com a fonte, as autoridades belgas intercetaram, em abril de 2020, um carregamento de 4000 quilos de cocaína, com um valor estimado de 120 milhões de euros, em que o extremo do Spartak de Moscovo e membros da própria família teriam investido., com vista à venda posterior nas ruas.

Este é o segundo processo criminal em que Promes está envolvido, após na quarta-feira, a imprensa neeerlandesa ter revelado que o jogador foi apanhado, por via de escutas da polícia, a confessar o esfaqueamento do primo, em julho de 2020.

Explica-se desta forma o que motivou o rastreamento das chamadas telefónicas do internacional neeerlandês por parte da polícia, que pretendia encontrar provas do envolvimento de Promes no caso de tráfico de droga, um crime pelo qual um sobrinho da família se encontra preso. Atualmente, existe um mandato de prisão para o futebolista, que ainda vive em Moscovo.

