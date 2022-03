Proibido de contratar, Chelsea, afinal, quer ficar com Saúl Ñíguez

Espanhol não era uma prioridade, mas dificuldades financeiras resultantes das sanções do governo britânico podem significar uma mudança de estratégia

Reforço vindo do Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez não tem tido grande protagonismo no Chelsea de Tuchel. Os blues têm, ainda assim, opção de compra e, depois das sanções, dificuldades financeiras e proibição em contratar, tencionam ativá-la.

De acordo com o Mirror, os blues vão dar uma resposta ao Atlético de Madrid até 30 de maio no sentido de permanecer com o atleta, que está em Londres por empréstimo e que poderia permanecer na capital inglesa assim o clube pagasse os 35 milhões pré acordados.

Com a impossibilidade de contratar jogadores, Tuchel está interessado em ficar com o centrocampista, que, ainda assim, aos poucos, vai tendo mais minutos do que nos primeiros meses da época, sendo o 20º elemento com mais jogos do plantel (20).