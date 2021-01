Proibições em vigor no Reino Unido afetam mercado do futebol e nem Portugal escapa

Viajantes oriundos América do Sul e até de Portugal, futebolistas incluídos, estão impossibilitados de aterrar em solo britânico face à nova estirpe do coronavírus

A proibição de voos desde os países da América do Sul para o Reino Unido, a partir da manhã desta sexta-feira, face ao surgimento da nova estirpe do coronavírus, no Brasil, não inclui qualquer tipo de isenção de desportistas de alta competição, noticiou a Sky Sports.

A informação foi confirmada pelo Departamento de Transportes do governo de Boris Johnson ao meio da Imprensa britânica e veiculada pelo próprio secretário Grant Shapps no Twitter, adiantando que os viajantes oriundos de Portugal também estão proibidos de aterrar em solo inglês "devido às ligações com o Brasil".

O Reino Unido não permitirá, portanto, o acesso de pessoas provenientes, entre outros, da Argentina, do Brasil, da Bolívia, de Cabo Verde (em África), do Chile, da Colômbia, do Equador, do Panamá, do Peru, do Suriname, do Uruguai e ainda da Venezuela.

Assim, nenhum atleta de qualquer modalidade que tenha estado num destes países supracitados, incluindo Portugal, nos últimos dez dias, será autorizado a entrar no Reino Unido a partir desta sexta-feira, algo que poderá causar consequências em eventuais transferências de jogadores.

Apenas os cidadãos britânicos, irlandeses ou cidadãos de países com direitos de residência no Reino Unido terão a oportunidade de realizar isolamento profilático durante 10 dias imediatamente após aterrarem em solo britânico.