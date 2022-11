Procurador arrasa Mendy: "Ser celebridade não é uma garantia de bom caráter"

Procurador do caso não poupou o lateral do Manchester City, acusando-o de ser um "violador e predador em série" e comparando-o a Jimmy Savile, um antigo apresentador televisivo que recebeu mais de 500 acusações de abusos sexuais a menores e outras 103 de necrofilia.

O jogador Benjamin Mendy, lateral esquerdo do Manchester City e campeão do Mundo pela França em 2018, está a ser julgado no tribunal inglês de Chester por sete acusações de violação, uma acusação de tentativa de violação e uma de abusos sexuais.

Timothy Cray, procurador do caso, foi a grande figura da sessão desta manhã, acusando Mendy e Louis Saha Matturie, amigo próximo que está acusado por sete mulheres de seis crimes de violação e três crimes de abuso sexual, de serem "violadores e predadores em série".

"As situações em que estas denunciantes estiveram foram tóxicas e perigosas. O perigo foi criado pelos arguidos. As festas tinham sempre convidadas novas e sobre quem os arguidos tinham conhecimento e controlo. Isso deu-lhes a oportunidade de abusar desse conhecimento e poder. Os arguidos viveram e ainda vivem num mundo irreal. Mendy admitiu que foi a prisão que o fez começar a mudar a sua maneira de ser. Mas isso não chega, nem de perto. Os arguidos continuam a não querer lidar com o que fizeram ou com os danos que provocaram", acusou.

Cray prosseguiu, dizendo que o facto de Mendy não ter usado preservativo quando alegadamente violou as denunciantes demonstrou que "não tinha interesse" no risco de contrair doenças sexualmente transmitíveis ou de gravidez. Considerou ainda que as denúncias apresentadas partilham similaridades "óbvias".

"Elas são todas mulheres jovens, que ficaram sozinhas com os arguidos. Ele [Mendy] foi o responsável por garantir que elas estavam sozinhas e violou-as ou tentou violá-las. Estas festas tinham sempre convidadas novas e com quem os arguidos queriam fazer, ou fizeram, sexo. Claro que eram mulheres que não tinham dado o seu consentimento para fazer sexo mas os arguidos assumiram, de forma arrogante, que se elas estavam na festa, era porque aceitariam ter sexo", argumentou o procurador.

Em jeito de conclusão, Timothy Cray comparou Benjamin Mendy a Jimmy Savile, um antigo apresentador televisivo que que recebeu mais de 500 acusações de abusos sexuais a menores e outras 103 de necrofilia, considerando que ambos tiraram partido do estatuto de famosos para esconderem "a pior faceta".

"Ser celebridade não é, de forma absoluta, uma garantia de bom caráter. Ser celebridade, no geral, consiste numa excelente capa que esconde a pior faceta da tua vida e permite que não pagues por ela. Olhem para o Jimmy Savile, que enganou a nação", rematou.