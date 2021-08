Procura foi enorme, mas o preço da camisola de Messi não é lá muito acessível

No site do PSG, uma camisola do equipamento oficial do clube com o número 30 e o nome Messi está à venda a 157,99 euros.

As lojas do PSG são, neste momento, as mais concorridas no mundo do futebol, devido à contratação de Messi. A procura foi, realmente, muito elevada, mas os preços não são acessíveis.

No site oficial dos parisienses, a camisola do clube com o nome e o número do argentino está à venda por 157,99 euros. Se for para criança, o equipamento completo fica por 82,99 euros.

Além do equipamento, há também camisolas casuais alusivas ao futebolista que custam 25 euros.