Processo de Dembélé a chegar ao fim: francês cada vez mais longe de Barcelona

Extremo ainda marcou no particular que os catalães realizaram em solo australiano, mas terá sido mesmo o último golo com a camisola do clube

Ousmane Dembélé, como o compatriota Mbappé, tem sido um dos grandes protagonistas deste período de pré-defeso. O Barcelona há muito que tenta renovar o contrato do jogador, mas as negociações estão a chegar ao final e só um grande volte face pode impedir a saída.

De acordo com o AS, as reuniões entre Moussa Sissoko, representante do atleta, e Mateu Alemany, diretor do Barcelona, não conheceram qualquer avanço na última semana, o que faz pensar que o acordo é, praticamente, uma utopia, nesta altura.

Aos 25 anos, Dembélé, que foi a segunda transferência mais cara da história do Barcelona, teve direito a várias oportunidades concedidas por Xavi, que confia no potencial do jogador, tal como parte da direção. Por isso, a renovação foi sempre um objetivo, ainda que o clube suspeite de um pré-acordo com o PSG.