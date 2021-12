Problemas respiratórios levaram à saída de Lindelof do encontro com o Norwich

Dificuldades do sueco assustaram De Gea. Rangnick garante que o defesa está estável

Victor Lindelof, antigo jogador do Benfica e atual defesa do Manchester United, sofreu um pequeno susto no encontro deste sábado, diante do Norwich. O internacional sueco passou por dificuldades respiratórias e teve mesmo de ser substituído.

Corria a segunda parte em Carrow Road quando Lindelof deu indicação à equipa médica que estaria com dificuldades em respirar. O jogador foi assistido durante alguns minutos, esteve à conversa na linha lateral, antes de sair diretamente para os balneários.

No final do encontro, De Gea lembrou os casos de Eriksen e Aguero para destacar o receio que teve quando viu o colega de equipa com dificuldades.

"Victor estava a sentir a sua respiração. Já vimos Eriksen, Aguero... por isso é que por vezes é um pouco difícil ver um jogador teu a agir assim. Foi melhor mudar. Espero que ele esteja completamente bem", afirmou, em declarações à Sky Sports.

Ralf Rangnick, técnico dos red devils, explicou o problema e garantiu que o jogador se encontra em boas condições.

"Teve uma colisão com outro jogador e teve problemas em respirar. Durante mais de 10 minutos o seu ritmo cardíaco foi superior ao normal e ele ficou um pouco chocado com isso, pelo que tivemos de o substituir. O médico verificou-o após a partida e parece que agora está tudo bem, mas ainda temos de ver como é que ele está amanhã. Esperemos que ele recupere para o encontro com o Brentford", concluiu.