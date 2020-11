Problemas para Sá Pinto: Vasco tem mais dois casos positivos de covid-19

Guarda-redes Fernando Miguel e central Werley somam-se a outros sete jogadores que irão falhar jogo às 19h deste domingo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

O campeonato brasileiro vive um imenso surto de casos positivos à covid-19. Só na jornada deste fim de semana, mais de 50 atletas não poderão entrar no relvado por estar infetados com a doença. Uma das equipas mais afetadas é a do técnico Ricardo Sá Pinto. O Vasco viu confirmado este sábado mais dois casos de coronavírus no grupo.

O guarda-redes Fernando Miguel e o centra Werley não poderão denfrontar o São Paulo e somam-se a outros sete que irão falhar o jogo: Talles Magno, Benitez, Tiago Reis, Wesley, Fellipe Bastos, Carlinhos e Ribamar. O Vasco tem 23 pontos e ocupa a 17ª qualificação, na zona de despromoção.

O São Paulo é o terceiro qualificado, com 36 pontos. A equipa adversária de Sá Pinto é uma das oito que, até aqui, não tem infetados para a jornada atual. No total, são 54 jogadores com o coronavírus. O clube que mais sofre é o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira. A equipa tem 18 jogadores afastados para defrontar o Goiás na noite deste sábado.