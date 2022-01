Problemas no PSG: complicam-se a "operação saída" e a contratação desejada

Mercado de transferências de inverno não tem sido muito produtivo para o clube parisiense.

O PSG não terá um final de mercado de transferências de inverno muito facilitado. Pelo menos assim o diz a Imprensa desportiva internacional.

De recordar que o emblema parisiense necessitava de encaixar 100 milhões de euros em vendas para compensar as perdas de 200 milhões de euros da temporada passada, no entanto, o clube não encontrou até ao momento solução para vários elementos do plantel, pelo que se prevê bastante difícil a entrada desse valor nos cofres do vice-campeão francês.

Até este sábado, 29 de janeiro, o PSG apenas conseguiu fechar os empréstimos de Sergio Rico ao Maiorca e de Rafinha à Real Sociedad nesta janela de mercado, duas operações que não trazem qualquer benefício ao clube.

Também a contratação do médio desejado Ndombelé, do Tottenham, por empréstimo, não conheceu grandes avanços, pelo que, até ao momento, este mês de janeiro não foi produtivo para o clube presidido por Nasser Al-Khelaifi.