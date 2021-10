Icardi com o casamento em crise falhou o treino e pode ser baixa na Champions

Argentino foi convocado para o encontro com o Leipzig, pelo menos

O casamento de Mauro Icardi e da empresária Wanda Nara não vive a melhor fase e o suposto divórcio, para já, afastou Icardi do treino do PSG. Não se sabe ainda é se também do encontro da Liga dos Campeões, diante do Leipzig.

"Devido a problemas pessoais, Mauro [Icardi] não pôde treinar hoje. Está na lista de convocados para amanhã e decidiremos esta noite, quando ele chegar. Analisaremos a situação para ver se ele pode estar no grupo ou não", afirmou Pochettino, em declarações aos jornalistas.

De acordo com o programa "Los Ángeles de la Mañana (LAM)", a ligação conjugal entre Icardi e Wanda Nara ficou em cheque quando a modelo e empresária descobriu mensagens entre o jogador do PSG e Eugenia Suárez, atriz de profissão.

Depois das notícias que davam conta do fim do casamento, Icardi publicou uma fotografia nas suas redes sociais acompanhado pela ainda esposa, mas é possível que a novela não acabe aqui...