Problemas físicos afastam Jamal Musiala da Alemanha

Jovem médio do Bayern vai desfalcar a seleção nos jogos particulares frente ao Peru e Bélgica.

A seleção da Alemanha, já qualificada para o Euro'2024, devido a ser o país-anfitrião da prova, anunciou esta segunda-feira que Jamal Musiala foi dispensado dos trabalhos da equipa, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.

O jovem médio do Bayern lesionou-se na derrota de domingo em casa do Bayer Leverkusen (1-2), com o selecionador Hansi Flick a lamentar a sua ausência.

"Todos esperávamos que o Jamal [Musiala] estivesse apto, porque tem qualidades únicas. É uma pena que não possa estar aqui. Desejamos-lhe uma excelente e rápida recuperação e que possa jogar depois da paragem para as seleções", afirmou.

Musiala vai falhar assim os jogos particulares que a Alemanha vai realizar no final de março, diante do Peru, no dia 25 e frente à Bélgica, três dias depois.