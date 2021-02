Crise: campeão chinês interrompe atividade devido a problemas financeiros

Redação com Lusa

O Jiangsu FC, atual campeão chinês de futebol, anunciou este domingo ter suspendido as atividades em todas as equipas, devido aos graves problemas económicos no grupo Suning, que detém o clube.

Em comunicado publicado na rede social Weibo, a equipa confirmou não ser capaz de cumprir as regras para fazer a inscrição na liga chinesa de futebol, cujo prazo termina este domingo, assim como na Liga dos Campeões asiática, devido a "fatores incontroláveis".

O Jiangsu FC refere que tentou nos últimos seis meses encontrar um novo dono, que tomasse conta do clube e da dívida, que originou atraso no pagamento dos salários aos jogadores durante a última temporada.

Todas as equipas do clube, incluindo a feminina e os escalões jovens, são afetados por esta suspensão da atividade do Jiangsu FC, que continua em busca de um comprador.

Caso não surjam ofertas para a compra ou ajuda governamental, o grupo Suning teria de ceder o clube de forma gratuita caso algum interessado assumisse a dívida ou fechar o Jiangsu FC.

Nas últimas semanas, o grupo Suning, que tem uma participação maioritária no Inter de Milão, tem sido notícia pelos graves problemas económicos que o afetam.