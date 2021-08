"Problemas com Messi? São parte do mistério. É melhor que não saibam a verdade"

Ernesto Valverde, ex-treinador do Barcelona

Ernesto Valverde lembrou a passagem pelo Barcelona.

Ernesto Valverde, experiente treinador espanhol, concedeu uma entrevista ao programa "El día de mañana", do canal espanhol ETB, numa conversa onde recordou a passagem pelo Barcelona e a relação com Messi, agora jogador do PSG.

"Problemas com Messi? Essas coisas não se podem dizer, são parte do mistério. É bom que assim seja. É melhor que as pessoas não saibam como somos e que pensem que nós sabemos tudo. É melhor que não saibam a verdade", afirmou o técnico.

"Quando me chamaram não hesitei. Vi aquilo como uma oportunidade e uma experiência que tinha de saber como era", lembrou, sobre o convite do clube catalão, que orientou entre as épocas 2017/18 e 2019/20.

No horizonte de Valverde está o regresso ao ativo. "Sim, é possível. Tinha que ser algo diferente, estimulante e motivador. Depois de deixar o Barça precisava de um tempo de descanso, queria aproveitar para viajar, mas com a pandemia... Não tenho a certeza do que vou fazer", rematou.

Valverde, 57 anos, orientou ainda Atlético de Bilbau, Olympiacos, Valência, Villarreal e Espanhol.