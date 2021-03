Problema à vista: Salah pré-convocado para os Jogos e Liverpool é que poderá "pagar"

Salah, uma das principais figuras do Liverpool e da seleção do Egito

Jogos Olímpicos disputam-se entre 23 de julho e 8 de agosto.

Mohamed Salah está na lista de pré-convocados da seleção olímpica do Egito para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que se disputarão entre 23 de julho e 8 de agosto deste ano, como um dos três jogadores sem limite de idade que cada seleção está permitida a inscrever.

Quem o confirmou foi Shawky Gharieb, selecionador sub-23 do país, que garantiu à "Egyptian TV" que a figura do Liverpool irá comandar, juntamente com o guarda-redes El-Shenawi e outro guarda-redes, irão comandar a seleção.

"A equipa preliminar sub-23 estará dirigida por Mohamed Salah e Mohamed El-Shennawi, mais outro guarda-redes", anunciou.

"Salah é atualmente um dos jogadores mais importantes que há e é normal que o Egito o convoque para os jogos Olímpicos", continuou, afirmando depois que as conversas com os "reds" ainda não começaram.

"Começaremos a falar com eles depois da paragem para as seleções de março."

Tal decisão não deverá ser do agrado do emblema britânico, uma vez que, com os Jogos a realizarem-se entre 23 de julho e 8 de agosto, a estrela do clube perderia a pré-temporada e, provavelmente, o início da competição. No entanto, segundo a FIFA, o Liverpool não estaria obrigado a ceder Salah à seleção, uma vez que os Jogos não figuram entre os torneios sob a alçada do organismo máximo do futebol mundial. Resta saber qual seria a vontade do jogador, que sempre demonstrou a sua disponibilidade para representar a seleção do seu país...