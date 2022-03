Princípio de acordo entre Lewandowski e Barcelona, avançam em Itália

Futuro do avançado polaco continua no centro de muitos rumores.

Robert Lewandowski e Barcelona terão um princípio de acordo para que o avançado do Bayern chegue ao Camp Nou na próxima janela de transferências de verão, segundo informações do "Sport Italia". De recordar que, na quinta-feira, o o jornal catalão "Sport" havia escrito que, a pouco mais de um ano do fim do contrato com o clube alemão, o desejo do internacional polaco seria reforçar o emblema "blaugrana".

Apesar do alegado acordo com o clube espanhol, o avançado terá ainda de falar com o emblema bávaro para que este aceite a saída. Lewandowski tem contrato com o Bayern até 2023 e o clube já fez saber que pretende ficar com o jogador, apesar de as negociações ainda não terem avançado.

"O Barcelona estará a considerar uma transferência no valor de 50 milhões de euros, estando disposto a ir até aos 60 milhões de euros, oferecendo-lhe um salário competitivo tendo em conta que é um jogador de topo", lê-se em publicação do jornal "Sport" este domingo.