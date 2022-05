Princípe William apoia Jake Daniels: "Que ajude a quebrar barreiras"

A atitude do futebolista, que revelou ser homossexual, "exige coragem", defendeu o Princípio William

O Príncipe William elogiou publicamente e apoiou Jake Daniels depois de o jogador do Blackpool revelar que é homossexual, dizendo esperar que a revelação, rara no mundo do futebol, sirva de inspiração.

Daniels, de 17 anos, fez o anúncio esta segunda-feira, tornando-se o primeiro jogador de futebol profissional masculino ativo na Grã-Bretanha a fazê-lo desde Justin Fashanu, em 1990.

"O que Jake fez exige coragem e esperamos que ajude a quebrar barreiras que não têm lugar na nossa sociedade. Espero que a sua decisão de falar abertamente dê aos outros a confiança para fazer o mesmo. O futebol deve ser um jogo para todos ", escreveu o Príncipe William, nas redes sociais.

Daniels, que afirmou pretender tornar-se um modelo para os outros, também recebeu apoio de vários jogadores e ex-jogadores, incluindo o ex-jogador da seleção alemã Thomas Hitzlsperger, que assumiu a sua homossexualidade em 2013 depois de se reformar.

"Muito bem Jake Daniels! Tenha uma carreira maravilhosa! É ótimo ver o apoio de Blackpool para tornar isso possível", escreveu Hitzlsperger no Twitter.

O ex-defesa Gary Neville disse que o anúncio de Daniels "ficará na história" e pode ajudar a mudar a cultura do balneário no jogo masculino.