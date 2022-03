Primeiros contactos positivos e este pode ser o próximo destino de Cavani

Avançado uruguaio tem abertas as portas do futebol espanhol.

Edinson Cavani encontra-se em final de contrato com o Manchester United e tem abertas as portas do futebol espanhol. Segundo a imprensa inglesa, a Real Sociedad está interessada nos serviços do avançado uruguaio e os primeiros contactos entre as partes foram positivos.

O clube basco tem em Alexander Isak uma das principais figuras, mas o avançado sueco é muito cobiçado, sobretudo pelo Arsenal. Cavani surge, portanto, como uma oportunidade de mercado para reforçar o setor ofensivo em 2022/23.

O atacante de 35 anos, que já esteve na agenda do Benfica, leva dois golos marcados em 17 jogos desta época no Manchester United, onde não é primeira opção de Ralf Rangnick. No futebol europeu passou também por PSG, Nápoles e Palermo.