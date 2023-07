Primeiro teste de Postecoglou no Tottenham acabou em derrota

Pedro Porro foi titular no primeiro onze do novo técnico dos spurs, tal como os reforços Maddison, Solomon e Vicario

O primeiro encontro de Ange Postecoglou no comando técnico do Tottenham terminou com desaire, por 2-3, diante do West Ham.

Perante o vencedor da última Liga Conferência e com Porro e os reforços Vicario, Maddison e Solomon no onze, os spurs foram derrotados, com Udogie e Lo Celso a marcarem.