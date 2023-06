Primeiro reforço de verão do Dortmund chega para o lugar de Guerreiro

Ramy Bensebaini estava em final de contrato com o Borussia Monchengladbach e assinou por quatro épocas com o Dortmund.

O Dortmund, vice-campeão da Bundesliga, anunciou esta segunda-feira a contratação de Ramy Bensebaini, lateral esquerdo argelino que chega a custo zero do Borussia Monchengladbach, tornando-se no primeiro reforço de verão dos aurinegros.

O lateral esquerdo, de 28 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas, prevendo-se que ocupe a vaga deixada pelo internacional português Raphael Guerreiro, que está em final de contrato no Signal Iduna Park e já anunciou o adeus ao Dortmund.

"Ramy é um jogador que está no seu auge. Ele ganhou muita experiência nacional e internacional na Bundesliga, Ligue 1, Liga dos Campeões e na Liga Europa e também é uma parte integral da seleção do seu país. Temos a certeza de que o seu desenvolvimento desportivo ainda não acabou. Nas nossas conversas com ele, vimos um desejo incondicional de jogar pelo Borussia Dortmund e lutar por títulos. Estamos muito ansiosos por trabalhar com um profissional que tem um bom equilíbrio em termos ofensivos e defensivos", referiu Sebastian Kehl, diretor desportivo dos aurinegros, no comunicado do clube.

Bensebaini deixa desta forma o Borussia Monchengladbach ao fim de quatro épocas, contando ainda na carreira com passagens pelo Rennes, Montpellier (França), Lierse (Bélgica) e Paradou (Algéria). Na presente temporada, registou sete golos e uma assistência em 30 jogos disputados.